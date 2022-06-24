Вашингтон, 24 июня 2022, 05:58 — REGNUM Сенат США одобрил законопроект, подразумевающий ужесточение контроля за оборотом оружия в Соединенных Штатах, передает телеканал CNN.
Сообщается, что представители Республиканской партии США попытались заблокировать законопроект, однако он все же был принят большинством сенаторов. Более точных результатов голосования пока не приводится.
Ранее в палату представителей США внесли законопроект, подразумевающий запрет на оборот боевого оружия на гражданском рынке, а также магазинов повышенной емкости. Кроме того, предлагалось повысить минимальный возраст для покупки огнестрельного оружия с 18 лет до 21 года. При этом в палате представителей большинством законопроект был принят.