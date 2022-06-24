Вашингтон, 24 июня, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Сенат США одобрил законопроект, подразумевающий ужесточение контроля за оборотом оружия в Соединенных Штатах, передает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Сообщается, что представители Республиканской партии США попытались заблокировать законопроект, однако он все же был принят большинством сенаторов. Более точных результатов голосования пока не приводится.

Ранее в палату представителей США внесли законопроект, подразумевающий запрет на оборот боевого оружия на гражданском рынке, а также магазинов повышенной емкости. Кроме того, предлагалось повысить минимальный возраст для покупки огнестрельного оружия с 18 лет до 21 года. При этом в палате представителей большинством законопроект был принят.