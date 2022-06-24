Чанчунь, Китай, 24 июня, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В Китае избран новый партийный секретарь провинции Цзилинь на северо-востоке страны, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Цзин Цзюньхай был избран секретарем провинциального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) по провинции Цзилинь.

Цзин был избран на этот пост на первом пленарном заседании провинциального комитета КПК по провинции Цзилинь 12-го созыва 22 июня.