Берлин, , 05:32 — REGNUM Даже при полностью наполненных хранилищах Германия без газа из России сможет продержаться примерно 2,5 месяца средней зимы. Об этом руководитель Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер 23 июня заявил в эфире телеканала ZDF.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Клаус Мюллер «Если бы хранилища в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего два с половиной месяца, а затем резервуары для хранения опустеют».

По словам чиновника, ситуация в стране на фоне сокращения поставок газа из России напряжённая, но пока ещё стабильная. Чтобы её удержать, Германии необходимо найти новых поставщиков и экономно расходовать газ.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что власти Германии «предпримут дальнейшие действия», если подача газа по трубопроводу «Северный поток» из России не будет возобновлена в полном объёме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии подготовят новые меры из-за сокращения поставок российского газа