Рязань, , 05:27 — REGNUM Транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Рязанской области. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о крушении воздушного судна поступила в 03:18 мск в ОДС ЦУКС регионального отделения МЧС России. Уточняется, что в результате падения самолёта на земле разрушений нет.

После падения самолёт загорелся, возгорание было оперативно ликвидировано. На борту самолёта, по предварительным данным, находились десять человек. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Якутии третьи сутки продолжаются поиски исчезнувшего 21 июня с радаров самолёта Ан-2 с тремя людьми на борту.

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