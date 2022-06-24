Пекин, 24 июня, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Официальные данные показали, что первичный индекс загрязнения воздуха в Пекине снизился на 28,3% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

Пекин

По данным Пекинского муниципального бюро экологии и охраны окружающей среды, средняя концентрация загрязняющих частиц PM2.5 в городе в период с января по май составляла 33 микрограмма на кубический метр. Показатель в мае составил 21 микрограмм на кубический метр.

По данным бюро, показатели PM2.5, PM10, диоксида азота и диоксида серы были на лучших уровнях за тот же пятимесячный период за годы, прошедшие с начала регистрации в 2013 году. Показания PM2.5 отражают взвешенные в воздухе частицы диаметром 2,5 микрона или менее.

В этом году местные власти города приняли ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха, в том числе усилили очистку от загрязнений на промышленных предприятиях и продвигали новые виды энергии, а также автомобили с новой энергией.

Пекин совершил прорыв в борьбе с загрязнением воздуха в прошлом году, когда город достиг национального стандарта качества воздуха. Средняя концентрация PM2.5 в городе в 2021 году составила 33 микрограмма на кубический метр, что является самым низким уровнем с момента начала регистрации в 2013 году.