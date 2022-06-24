Хайкоу, Китай, , 05:24 — REGNUM Полиция южно-китайской провинции Хайнань уничтожила 1,29 тонны наркотиков в преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Уничтожение наркотиков https://62.мвд. рф/

По данным департамента общественной безопасности провинции Хайнань, на электростанции в уезде Чэнмай было уничтожено более 10 видов наркотиков, включая героин, метамфетамин, кетамин и марихуану.

По данным управления по борьбе с наркотиками провинциального департамента общественной безопасности, с конца 2016 года в провинции было начато два раунда антинаркотических кампаний, направленных на усиление контроля над наркотиками, а также на борьбу с наркопреступлениями.

Хайнань продолжит добиваться прогресса в своих усилиях по борьбе с наркотиками, поскольку он стремится превратить островную провинцию в порт свободной торговли, свободный от наркотиков, заявило управление. Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом ежегодно отмечается 26 июня.