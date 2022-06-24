Пекин, , 05:22 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 22 июня, что он надеется, что лидеры бизнеса будут выступать за открытое, инновационное и совместное развитие, чтобы придать новый импульс сотрудничеству стран БРИКС, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин U.S. Department of State

Си Цзиньпин сделал эти замечания, выступая с программной речью в виртуальном формате на церемонии открытия Бизнес-форума БРИКС. Си Цзиньпин подчеркнул важность обеспечения безопасности и бесперебойности производственных цепочек и цепочек поставок.

Он выразил надежду, что лидеры бизнеса будут активно участвовать в создании Партнерства БРИКС по Новой промышленной революции, укреплять сотрудничество в области цифровой экономики, интеллектуального производства, чистой энергетики и низкоуглеродных технологий, а также поддерживать реструктуризацию и модернизацию промышленности в странах БРИКС.

Си Цзиньпин добавил, что сотрудничество также должно быть расширено в областях энергетики, продовольствия, инфраструктуры и профессиональной подготовки, чтобы гарантировать, что больше выгод от развития будет доступно всем более справедливым образом.