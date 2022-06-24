Пекин, , 05:20 — REGNUM Главный законодатель Китая Ли Чжаньшу призвал законодателей добросовестно представлять волю и интересы народа и служить мостом, который связывает Коммунистическую партию Китая (КПК) и страну с народом, сообщает агентство Синьхуа.

Ли Чжаньшу Voice of America

Ли, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), выступил с призывом во время участия в симпозиуме депутатов ВСНП 22 июня. Ли выслушал их замечания и предложения по изучению и внедрению духа центральной конференции, по работе, связанной с народными собраниями, и по полной реализации роли депутатов.

Он призвал законодателей сохранять единство с Центральным комитетом КПК и выполнять свои обязанности, принимая во внимание общую картину партии и страны, а также фундаментальные интересы народа.

По словам Ли, законодатели должны взять на себя ведущую роль в реализации решений и планов ЦК КПК, одновременно разъясняя и пропагандируя народу основные направления политики ЦК КПК, Конституцию и законы.