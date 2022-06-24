Пекин, 24 июня, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Главный политический советник Китая Ван Ян призвал приложить усилия для содействия высококачественному росту, который воплощает в себе экологичное и низкоуглеродное развитие, сообщает агентство Синьхуа.

Palácio do Planalto Ван Ян

Ван, являющийся членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), председательствовал на заключительном заседании 22-й сессии Постоянного комитета Национального комитета НПКСК 13-го и выступил с речью 22 июня.

Содействие экологичному, низкоуглеродному и высококачественному развитию является неизбежным путем к достижению устойчивого социально-экономического развития и поддержанию развития китайской нации, сказал Ван. С этой целью Ван призвал к прорывам в основных технологиях для сокращения загрязнения и выбросов углерода и поощрения инноваций в политике, управлении, бизнес-модели, а также в институтах и механизмах.

По словам Вана, необходимо приложить усилия для обеспечения безопасности энергоносителей, зерна и производственной цепочки, чтобы поддерживать стабильность макроэкономики и гарантировать нормальную жизнь и производство людей.