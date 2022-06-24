Пекин, , 05:16 — REGNUM Глава высшего исполнительного органа Китая Ли Кэцян призвал усилить работы по борьбе с наводнениями, сообщает агентство Синьхуа.

Хуанхэ (сс) w0zny

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул 22 июня важность работы по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий, чтобы гарантировать безопасность жизни и имущества людей.

Председательствуя на исполнительном заседании Госсовета КНР, Ли также призвал приложить усилия для обеспечения высокого урожая в течение всего года и активизировать поддержку потребления автомобилей.

Отметим, что в настоящее время Китай вошел в сезон ливней и наводнений. Сотни тысяч человек по всей стране вынуждены переселиться в безопасные места из-за большой воды, вызванной проливными дождями.