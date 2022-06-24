Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Пол Пелоси, который является супругом Нэнси Пелоси — спикера палаты представителей Конгресса США, обвинен в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, которое привело к дорожной аварии и травмированию людей. Об этом сообщили в прокуратуре округа Напа (штат Калифорния).

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о ДТП случившемся 28 мая. Автомобиль Porsche, принадлежащий 82-летнему Пелоси, врезался в джип. Виновник аварии прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что мужчина был пьян — уровень алкоголя в его крови составлял 0,08 промилле.

Пелоси арестовали, но после выпустили под залог в размере $5 тысяч. Ему предъявили обвинения «в мелком правонарушении». Обвиняемый предстанет перед судом 3 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе американский киноактер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер стал участником серьёзного ДТП. Его автомобиль GMC Yukon врезался в автомашину Toyota Prius, а после задел еще и Porsche Cayenne. В результате случившегося серьезно пострадала водитель автомобиля Toyota Prius, Женщине понадобилась госпитализация.

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