Анадырь, 24 июня, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Учреждения культуры Чукотки подготовили для жителей и гостей региона развлекательные, спортивные программы и концерты на предстоящий 26 июня День молодёжи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В Анадыре выступит ди-джей и ремиксмейкер DJ Sasha Born. Летняя танцевальная программа планируется вечером на главной площади города. Под треки ди-джея организаторы программы запустят танцевальный марафон.

Дискотеки и праздничные мероприятия пройдут во всех населенных пунктах Анадырского района. ДК «Авиатор» в Угольных Копях представит программу «Мы — будущее России», в Беринговском организуют развлекательную программу «Мы молоды и наша цель — победа». Жителей Марково приглашают на центральную площадь села, где пройдет народное гуляние «Молодость — прекрасная пора», а в Чуванском состоится «Молодежная пробежка».

Жителей Певека ожидают рок-концерт и конкурсная игровая программа «Танцуй, пока молодой». Спортивные соревнования по волейболу и теннису «Горячие сердца» пройдут в селе Айон, а молодежь села Рыткучи примет участие в программе «За нами будущее».

В Билибино состоится «Фотосессия в библиотеке», в Кепервееме — диско-шоу «Поколение NEXT», на городской площади Билибино пройдёт праздничный концерт ко Дню молодежи «Мы — будущее родной страны!».

В селах Провиденского городского округа подготовили конкурсные и развлекательные программы, в Эгвекиноте приглашают принять участие в фестивале «Белые ночи».

В селе Лаврентия при благоприятной погоде 25 июня состоится Всероссийский полумарафон ЗаБег. РФ и награждение победителей, а также праздничное мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Дня молодёжи, 26 июня, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с правительствами ряда регионов страны и партнёрами проведут масштабные фестивали образования, карьеры и досуга в 10 регионах, в рамка которых можно будет детально ознакомиться с молодежными инициативами нацпроектов.