Сеул, , 05:13 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 7227 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

По его данным, 111 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом в Южной Корее на протяжении 15 дней подряд выявляют не более 10 тыс. инфицированных ежесуточно. Центр указывает, что пока в стране наблюдается устойчивое снижение общей заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 312 993. Также за минувшие сутки в стране скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 498 человек.