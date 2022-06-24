Москва, 24 июня, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Легковой автомобиль Mercedes на огромной скорости вылетел на тротуар, врезался в стену дома и загорелся в центре Москвы. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба городского Департамента транспорта в своём телеграм-канале.

ДТП

ДТП произошло на Зубовском бульваре 22/39 в Хамовниках, при пересечении с Пречистенкой. Уточняется, что перед тем, как врезаться в стену дома, Mercedes столкнулся с другим автомобилем. По предварительным данным, в автомобиле находились как минимум семь человек. Двое из них погибли на месте, пятеро пострадали. Состояние двоих пострадавших тяжёлое, они без сознания.

Также отмечается, что автомобиль передвигался по городу без госномеров. Кому принадлежит автомобиль, пока неизвестно, так как все документы на него сгорели. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших и хозяина автомобиля. Участники аварии находятся в шоковом состоянии, их проверят на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ.

На месте происшествия работают оперативные службы города, движение автотранспорта в районе аварии затруднено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении автобуса и двух автомобилей на Третьем транспортном кольце в Москве.