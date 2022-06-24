Тегеран, 24 июня, 2022, 07:47 — ИА Регнум. 23 июня посольство Ирана в Грузии заявило, что Израиль является оккупационным режимом, который убивает детей и является источником войны, убийств и нестабильности в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Посольство заявило об этом в ответ на замечания, сделанные послом Израиля в Тбилиси Ран Гидором в эксклюзивном интервью грузинским средствам массовой информации.

«Сионистский режим Израиля является главным корнем всех проблем и нестабильности на Ближнем Востоке», — заявило посольство Ирана.

Посольство далее описало этот случай, как мрачную комедию, когда израильский посол говорил о человеческих ценностях, назвав данные суждения лживыми и безосновательными.

«Грузинский народ и правительство знают о недоброжелательности посланника такого лживого режима», — отмечалось в заявлении иранского посольства.