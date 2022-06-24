Сеул, , 05:07 — REGNUM Глава Минфина США Джанет Йеллен в июле может провести в Сеуле переговоры с министром финансов Южной Кореи Чху Гён Хо. Об этом со ссылкой на источник в правительстве 24 июня сообщает агентство Yonhap.

Джанет Йеллен Federalreserve

Первый визит Йеллен в Страну утренней свежести в качестве министра может состояться в середине июля. Предполагается, что основной темой обсуждения станет координация экономической политики стран при новом правительстве Южной Кореи и меры по борьбе с инфляцией. Также будут затронуты вопросы санкций против Северной Кореи, если та возобновит проведение ядерных испытаний.

Официально о предполагаемом визите министра финансов США в Южную Корею ещё не объявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты могут пересмотреть пошлины на некоторые товары из Китая.

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