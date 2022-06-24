Тегеран, 24 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. 23 июня министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика и Россия договорились активизировать совместные усилия для ускорения полной реализации своих соглашений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

МИД Ирана Сергей Лавров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом

«Мы провели содержательные переговоры с министром иностранных дел Лавровым по дальнейшему укреплению сотрудничества. Также обсуждались региональные и международные события», — написал Амир Абдоллахиан в своем твиттере.

Он отметил: «Обе стороны подчёркивают, что произвольные и экстерриториальные санкции являются незаконными».

«Мы также договорились активизировать совместные усилия для ускорения полного выполнения наших соглашений», — сообщил иранский дипломат.

Как сообщает агентство IRNA, глава МИД России Сергей Лавров, прибывший в Тегеран по приглашению Амир Абдоллахиана, также провел переговоры с президентом ИранаИбрагимом Раиси.