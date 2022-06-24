Иран и Россия призывают к расширению сотрудничества — глава МИД
Тегеран, 24 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. 23 июня министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика и Россия договорились активизировать совместные усилия для ускорения полной реализации своих соглашений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«Мы провели содержательные переговоры с министром иностранных дел Лавровым по дальнейшему укреплению сотрудничества. Также обсуждались региональные и международные события», — написал Амир Абдоллахиан в своем твиттере.
Он отметил: «Обе стороны подчёркивают, что произвольные и экстерриториальные санкции являются незаконными».
«Мы также договорились активизировать совместные усилия для ускорения полного выполнения наших соглашений», — сообщил иранский дипломат.
Как сообщает агентство IRNA, глава МИД России Сергей Лавров, прибывший в Тегеран по приглашению Амир Абдоллахиана, также провел переговоры с президентом ИранаИбрагимом Раиси.