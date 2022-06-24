Тегеран, 24 июня, 2022, 08:03 — ИА Регнум. 23 июня командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майорХоссейн Салами назначил бригадного генералаМохаммада Каземи новым главой разведки КСИР. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эмблема КСИР

По данным отдела по связям с общественностью, командующий корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами издал указ о назначении бригадного генерала Мохаммада Каземи новым главой разведки КСИР.

Представитель КСИР бригадный генералРамзан Шариф заявил, что предшественник Каземи священнослужительХоссейн Таеб будет выполнять свою миссию в качестве советника главнокомандующего военной организации Исламской Республики Иран.

По данным Mehr News, Каземи на протяжении долгих лет возглавлял контрразведывательное управление КСИР и имеет большой опыт в вопросах безопасности и разведки.