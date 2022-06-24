Тегеран, 24 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. 23 июня министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим оманским коллегой заявил, что Иран выступает за региональные переговоры и сотрудничество, и именно страны региона должны решать его будущее. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре сБадром Альбус Айди обменялся мнениями по двусторонним отношениям, а также региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран и Маскат в настоящий момент полны решимости расширять и углублять всесторонние отношения, подчеркнув, что необходимо реализовать различные аспекты договоренностей, достигнутых во время визита иранского президента в Оман.

Амир Абдоллахиан также сообщил, что роль Омана в региональных событиях весьма важна, высоко оценив усилия этой страны, направленные на установление мира и стабильности в регионе, в том числе шаги по установлению мира в Йемене.

Министр иностранных дел Омана также заявил в телефонном разговоре, что подход нового правительства Ирана к расширению отношений со странами региона важен, подтвердив, что Оман серьезно относится к выполнению двусторонних соглашений.