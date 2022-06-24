Тегеран, 24 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. 23 июня министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил в телефонном разговоре со своим китайским коллегойВан И, что Тегеран готов к достижению устойчивого ядерного соглашения для защиты интересов иранской нации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Хосейн Амир Абдоллахиан и Ван И в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о двусторонних связях, некоторых региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес, а также о переговорах с мировыми державами, направленных на отмену односторонне введенных санкций США.

Амир Абдоллахиан поблагодарил Пекин за приглашение президента Исламской Республики Иран принять участие в конференции БРИКС+ и приветствовал инициативу Китая по укреплению международного развития и безопасности.

Он выразил надежду, что чередующееся председательство Китая в БРИКС приведет к расширению многостороннего сотрудничества.

Высокопоставленный иранский дипломат отметил, что продолжающийся диалог между должностными лицами двух стран обеспечивает хорошую основу для расширения связей между Тегераном и Пекином, подчеркнув:

«Мы надеемся, что процесс расширения наших двусторонних связей, в том числе в области авиаперевозок и обмена информацией студентами университетов, вскоре перейдёт к практическому сотрудничеству».

Что касается процесса венских переговоров, направленных на снятие санкций США, министерство иностранных дел Ирана подчеркнуло, что Исламская Республика Иран готова с доброй волей и полной серьезностью к достижению устойчивого соглашения для защиты прав иранской нации.