Анадырь, , 05:06 — REGNUM На Чукотке подвели предварительные результаты ЕГЭ — лучший результат по русскому языку показала выпускница Центра образования города Певек, она набрала 100 баллов. 99 баллов по обществознанию и химии набрали учащиеся из Певека и Анадыря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего экзамены сдавали по русскому языку 426 выпускников. Более 80 баллов набрали 37 человек, из них 23 — в Анадыре, а также в Певеке, Эгвекиноте, Провидения, селах Рыткучи, Марково, Амгуэма, Лорино, Лаврентия.

Профильную математику писал 131 выпускник, самые высокие баллы в Анадыре — 94 и 82. Базовую математику сдавали 295 школьников, из них на «4» и «5» написали 169 — почти 60% положительных результатов.

Достаточно высокие баллы набрали ребята по литературе, географии и химии. Литературу сдавали 14 человек. Самый высокий результат — у выпускницы школы Анадыря, она набрала 77 баллов. ЕГЭ по географии писали 25 выпускников, а максимального результата в 64 балла добились выпускники школы сел Усть-Белая и Рыткучи.

Химию сдавали 37 человек. Самый высокий балл — 99 — у выпускницы школы Анадыря. Также более 80 баллов набрали четыре выпускника в столице ЧАО. Самый популярный предмет по выбору — обществознание — написал 141 выпускник. Самый лучший результат – 99 баллов – у выпускницы из Певека.

«На данный момент очень ждем результаты по биологии, информатике и английскому языку. Ребята, которые все 11 лет учились на отлично, подтвердили свои результаты и вскоре получат аттестаты о среднем общем образовании с отличием», — сказал начальник департамента образования и науки Чукотки Андрей Боленков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии стали известны результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию.