Пхеньян, , 04:52 — REGNUM Указание наращивать оборонный потенциал Северной Кореи для противостояния вмешательству извне сделал глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом 24 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе очередного заседания правящей партии Северной Кореи были определены ключевые задачи по усилению военного комплекса КНДР, включая совершенствование технического обеспечения армии. Кроме того, планируется провести реорганизацию основных структур и отработать оборонные практики.

«Армия должна поддержать военно-стратегические инициативы ЦК, чтобы всесторонне упрочить самооборонную мощь, позволяющую одержать абсолютный верх над любым противником и защитить достоинство великой нашей родины и благополучие великого нашего народа», — заявил глава Северной Кореи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении в КНДР работ по восстановлению третьего тоннеля на ядерном полигоне Пхунгери, расположенном в провинции Хамгён-Пукто. По предположениям экспертов, именно этот тоннель будет задействован в случае проведения Пхеньяном седьмых по счету ядерных испытаний.

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