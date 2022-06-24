Пхеньян, 24 июня, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Указание наращивать оборонный потенциал Северной Кореи для противостояния вмешательству извне сделал глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом 24 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

В ходе очередного заседания правящей партии Северной Кореи были определены ключевые задачи по усилению военного комплекса КНДР, включая совершенствование технического обеспечения армии. Кроме того, планируется провести реорганизацию основных структур и отработать оборонные практики.

«Армия должна поддержать военно-стратегические инициативы ЦК, чтобы всесторонне упрочить самооборонную мощь, позволяющую одержать абсолютный верх над любым противником и защитить достоинство великой нашей родины и благополучие великого нашего народа», — заявил глава Северной Кореи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении в КНДР работ по восстановлению третьего тоннеля на ядерном полигоне Пхунгери, расположенном в провинции Хамгён-Пукто. По предположениям экспертов, именно этот тоннель будет задействован в случае проведения Пхеньяном седьмых по счету ядерных испытаний.