Тегеран, 24 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Президент ИранаИбрагим Раиси выступит с речью на саммите БРИКС+ 2022, который состоится 24 июня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 июня.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

По официальному приглашению председателя КНРСи Цзиньпина в качестве периодического председателя БРИКС президент Ирана примет участие в саммите БРИКС+ 2022 года.

Раиси изложит позицию Исламской Республики Иран по международным вопросам и развитию торгово-экономического сотрудничества с другими государствами.

БРИКС — это аббревиатура, придуманная для обозначения пяти крупнейших развивающихся экономик: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Члены БРИКС известны своим значительным влиянием на региональные события. С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах.

Саммит БРИКС 2022 года принимает председатель КНР Си Цзиньпин.

По данным IRNA, Иран — единственная страна в Западной Азии, которая была приглашена принять участие в саммите БРИКС+.