Тегеран, , 10:09 — REGNUM 23 июня посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварззаде заявил, что министры иностранных дел двух стран в ходе переговоров обсудили саммит БРИКС, проблему Афганистана и последние события на ядерных переговорах. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кешаварззаде написал в своем твиттере: «Министры иностранных дел Ирана и Китая обсудили региональные вопросы и двусторонние отношения в телефонном разговоре сегодня утром».

Он подчеркнул, что саммит БРИКС и проблема Афганистана, а также последние события на ядерных переговорах также находились среди тем обсуждения.

Иранский дипломат также отметил, что Китай выступает против односторонних подходов США, при этом Пекин считает, что политика максимального давления, принятая бывшей администрацией Соединенных Штатов, обречена на провал в долгосрочной перспективе.