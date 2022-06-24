Тегеран, 24 июня, 2022, 07:54 — ИА Регнум. 23 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 377 человек, причем четверо иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще четверо иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние сутки, в результате чего общее число смертей достигло 141 377 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 256 новых случаев заражения COVID-19, при этом 43 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 061 148 пациентов из общего числа 7 235 696 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 237 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 64 623 235 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 968 359 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.