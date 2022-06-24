Тегеран, 24 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. 23 июня министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна намерена достичь окончательного венского соглашения в ближайшем будущем при непосредственном сотрудничестве администрации США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mid.ru Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан сделал это заявление во время совместной пресс-конференции со своим российским коллегойСергеем Лавровым.

Говоря о конструктивной встрече между двумя сторонами, Амир Абдоллахиан отметил, что представители соседних государств обсудили наиболее важные вопросы взаимных связей, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Указав на договор о всеобъемлющем и долгосрочном сотрудничестве между Ираном и Россией, он сообщил, что данная идея обсуждалась ещё до визита президента ИранаИбрагима Раиси в Москву.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время будут проведены встречи экспертов для окончательной доработки содержания соглашения и ратификации его правительствами и парламентами обеих стран.

Касаясь подписания документа о культурном сотрудничестве и информационной безопасности, иранский высокопоставленный дипломат отметил, что эти документы были одобрены правительством Ирана и направлены в меджлис (парламент) для окончательного утверждения.