Южно-Сахалинск, , 04:43 — REGNUM В специальной операции в защиту Донбасса погибли два жителя Сахалина, сообщил 24 июня в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

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Глава области рассказал о героической смерти военнослужащих воинской части 35 390 — командира батальона майора Романа Михайловича Кузнецова из Анивы и старшего сержанта Павла Григорьевича Левданского из Долинска.

«В памяти жителей Сахалинской области они останутся настоящими героями, которые пожертвовали собой ради жизни других людей, безопасности своей Родины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Лимаренко.

Губернатор Сахалина заверил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, мирный житель Донецка погиб и ещё двое получили ранения 23 июня в результате обстрела со стороны ВСУ.