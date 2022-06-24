Вашингтон, 24 июня, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты постоянно меняют вооружения в пакетах военной помощи Киеву из-за меняющейся обстановки в зоне проведения российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Мы работаем с Украиной ежедневно на тему того, какие у них есть пробелы в возможностях, какие нужды. Причина в том, что мы хотим сохранить это соотносимым с происходящим на поле боя», — заявил он.

Кирби добавил, что ситуация в Донбассе вынудила Вашингтон начать поставки артиллерии киевским карателям. При этом он утверждал, что США якобы не пытаются наращивать конфликт между Киевом и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США выделили очередной пакет военной помощи Киеву на общую сумму около $400 млн. В нее вошли четыре РСЗО HIMARS, 18 патрульных катеров, а также 36 тыс. снарядов для артиллерии.