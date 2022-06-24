Тегеран, 24 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 23 июня представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Афганистан получил гуманитарную помощь Ирана для пострадавших от землетрясения людей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Yaelo Землетрясение

Афганский представитель Забихулла Муджахид объявил, что иранская гуманитарная помощь прибыла в Афганистан двумя самолетами.

Ранее генеральный секретарь Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) Якуб Сулеймани заявил, что иранский гуманитарный груз включает продукты питания, одежду и палатки.

Мощное землетрясение магнитудой 6 по шкале Рихтера потрясло окрестности города Хост на юго-востоке Афганистана. По данным афганских официальных лиц, по меньшей мере 920 человек погибли и еще 620 получили ранения.