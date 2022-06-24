Тегеран, , 07:57 — REGNUM 23 июня президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что продолжающиеся переговоры и встречи между официальными лицами Ирана и России свидетельствуют о серьезной решимости обеих сторон начать новую эру плодотворного стратегического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Раиси сделал это заявление на встрече, состоявшейся в Тегеране с находящимся с визитом министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

После доклада Лаврова о текущей ситуации в двустороннем экономическом сотрудничестве иранский президент заявил, что укрепление сотрудничества является эффективным способом борьбы с санкциями США и экономическим односторонним подходом в отношении независимых стран.

Переходя к вопросу о ситуации на Украине, президент заявил, что Исламская Республика Иран готова помочь найти дипломатическое решение этого кризиса, и подчеркнул важность его прекращения.

Как отметил Раиси, провокационные меры Соединенных Штатов и Организации североатлантического договора (НАТО) привели к новым конфликтам.

Подчеркнув важность сотрудничества между странами, соседствующими с Каспийским морем, президент заявил, что любое военное присутствие иностранных сил должно быть запрещено в этом регионе.

Со своей стороны, Лавров выразил готовность своей страны к повышению уровня сотрудничества с Ираном.