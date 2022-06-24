Остров Хоккайдо, Япония, , 04:38 — REGNUM Россия передаст властям Японии тела двух японцев с затонувшего у берегов северного японского острова Хоккайдо в конце апреля круизного судна KAZU 1. Об этом 24 июня сообщает телеканал NHK.

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Погибших, которые были обнаружены у берегов российского острова Кунашир, удалось идентифицировать с помощью анализа ДНК. Ими оказались один из членов экипажа судна и пассажирка, проживавшая на Хоккайдо.

Отмечается, что в ближайшее время стороны согласуют сроки и способ передачи тел погибших.

Судно KAZU 1 пропало у берегов острова Хоккайдо 23 апреля. На его борту находились 26 человек, включая двоих детей. Удалось найти тела 14 жертв кораблекрушения, остальные в настоящее время считаются пропавшими без вести. В результате инициированных по просьбе японской стороны поисков на Кунашире, который является самым южным островом Большой гряды Курильских островов, российские спасатели обнаружили тела двух человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно тело, которое может принадлежать жертве крушения японского судна KAZU 1 («Кадзу-1»), обнаружено у берегов российского острова Кунашир (Сахалинская область).

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