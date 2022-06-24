24 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 05:06 — REGNUM Любитель чужой собственности, выступающий за конфискацию зарубежных активов России, фигурант коррупционных скандалов, связанных с землей и облигациями. Всё это один и тот же человек — премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который так же как и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и государственный секретарь США Энтони Блинкен является частью группы западных чиновников антироссийской направленности, порой скатывающихся в откровенную русофобию. ИА REGNUM решило проанализировать данные о Моравецком и выяснило ряд прелюбопытнейших деталей.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в июне 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который в том же месяце получил орден от украинского президента Зеленского, призывал страны Евросоюза и НАТО конфисковать все активы России. Деньги от конфискации Моравецкий предложил направить на Украину, за поставку вооружения которой Польша от Европейского союза планирует получить сотни миллионов евро. За ширмой дружбы и добрососедства, которой прикрывается польская власть, скрыт вполне себе меркантильный интерес, в том числе и территориальный. А в земельных вопросах, как выяснилось, Моравецкий толк знает.

Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий (сс)

Земельный скандал

Ещё в декабре 2021 года в Польше разразился внутренний скандал. Депутаты Сейма обвинили супругу Моравецкого — Ивону, на которую записана большая часть семейных активов, в спекуляции землей. Некоторые депутаты даже потребовали создать расследовательскую комиссию, которая должна была выяснить, как участок, купленный в 2002 году за 700 тыс. злотых, позднее оказался продан за 14,9 млн злотых.

Депутат оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дариуш Йонский тогда прямо заявил, что дело идёт о большой спекулятивной афере «с участием премьера польского правительства» (цитата ТАСС).

Речь шла об участках общей площадью 15 гектаров, которые находятся в черте Вроцлава. В 90-х годах владелец земли — Госказначейство передало надел местному приходу католической церкви. У последнего Моравецкие его и выкупили в 2002 году. При этом, по имеющимся данным, реальная цена земли в тот момент была в пять раз выше той, что содержалась в документах о купле-продаже. В 2013 году свою долю Моравецкий переписал на супругу, которая стала единственным владельцем. В августе 2021 года та продала землю уже за реальную её стоимость фирме Paskart Sobu. Польские СМИ тогда сообщали, что фирма-покупатель была свежеиспеченной, а деньги на покупку получила взаймы у компании, в конце цепочки которой стоял польский миллиардер Павел Марчевка (основатель и владелец студии Techland).

Была ли создана депутатская комиссия по расследованию дела о продаже земли Моравецкой и пришла ли она к какому-либо выводу — не известно, но осадочек, что называется, остался.

В польском сейме Katarzyna Czerwińska

Между тем по закону Польши супружеские активы политики раскрывать вроде как не обязаны, что весьма и весьма для них удобно. В своё время представители одной из партий пытались продвинуть закон, который бы обязывал членов правящих семей раскрывать свои активы, но он был заблокирован Конституционным трибуналом.

Вопросы по облигациям

Земельная ловкость рук оказалась не единственным темным пятном на пиджаке Моравецкого.

В конце мая 2022 года на сайте сейма была обнародована декларация об имуществе премьер-министра Матеуша Моравецкога, из которой следовало, что он владеет парой домов, квартирой, а сумма его сбережений снизилась в связи с тем, что Моравецкий купил казначейские облигации на более чем 4,6 млн злотых.

Премьер-министр Польши также заявлял, что имеет имеет право на отложенные бонусы, включенные в годовые отчеты Bank Zachodni WBK (сейчас Santander Bank Polska), причитающиеся по трудовому договору, закончившемуся 16 ноября 2015 года. Как сообщило издание tvn24. pl, из свежей декларации также исчезла информация о правах на акции Santander.

Santander Bank Polska (сс) Darpaw Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

Как сообщает одно из изданий Польши, оппоненты Моравецкого предполагают, что эти сделки могли быть сделаны на основе инсайдерской информации, полученной им на посту премьер-министра.

В июне 2022 года польская оппозиционная партия подала заявление в Центральное антикоррупционное бюро, попросив проверить декларацию премьер-министра в связи с противоречиями вокруг покупки казначейских облигаций.

На пресс-конференции представитель этой партии Томаш Трела (Tomasz Trela) заявил, что его партия не хочет, чтобы страной «управлял человек, который имеет что-то на своей совести или лжет гражданам на каждом шагу». Добавлялось, что в самой покупке нет ничего плохого, но объяснить полякам детали сделки одно из первых лиц государства обязано. Ещё один представитель этой партии — Магдалена Бият (Magdalena Biejat) сказала, что премьер-министр «не должен скрывать свои активы, приписывать их своей жене или проводить странные сделки».

Результаты расследования пока в открытых источниках не обнародовались. Выйдет ли Моравецкий сухим из воды и в этот раз, покажет время.