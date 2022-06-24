Пекин, , 04:32 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить создание базовых систем сбора данных и улучшить работу по административным подразеделениям, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателе Центрального военного совета, выступил с речью, председательствуя на 26-м заседании центральной комиссии по углублению общих реформ.

Китай продолжает проведение экономических и политико-административных реформ в преддверии выборов председателя КНР, которые должны состояться в 2023 году.