Циндао, Китай, , 04:24 — REGNUM В общей сложности 99 крупных проектов с иностранными инвестициями были подписаны на третьем саммите транснациональных корпораций, который завершился 21 июня в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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Проекты с совокупными инвестициями в размере $15,6 млрд включают информационные технологии нового поколения, новые источники энергии и материалы, высокотехнологичное оборудование, высокотехнологичную химическую промышленность и другие отрасли промышленности.

Исполнительный вице-губернатор провинции Шаньдун Чжэн Цзяньжун сказал, что проекты предполагают огромные инвестиции и множество новых технологий, имеют хорошие перспективы развития и будут стимулировать местную экономику.

По данным организаторов, 476 транснациональных корпораций приняли участие в саммите в автономном режиме, что на 58 больше, чем в предыдущем мероприятии, в то время как в нем приняли участие 186 компаний из списка Fortune 500, что на 30 больше.