Пекин, , 04:22 — REGNUM Товарооборот между Китаем и другими странами БРИКС вырос на 12,1% в годовом исчислении и достиг 1,31 трлн юаней (около $195,96 млрд) за первые пять месяцев этого года, показали таможенные, передает агентство Синьхуа.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным Главного таможенного управления КНР, этот показатель на 3,8 процентных пункта выше, чем общий рост внешней торговли Китая за тот же период.

БРИКС — это аббревиатура группы развивающихся рынков, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По данным управления, с января по май экспорт Китая в другие четыре страны-члена БРИКС вырос на 18,1% в годовом исчислении, в то время как импорт из них вырос на 6,6%.

Механические и электронные товары, а также трудоемкие товары составили 69,7% китайского экспорта в другие страны БРИКС в стоимостном выражении за пять месяцев, в то время как 76,3% китайского импорта из них составляли энергоносители и сельскохозяйственная продукция, а также металлическая руда.

Торговля между Китаем и другими странами БРИКС в значительной степени дополняет друг друга и, как ожидается, будет поддерживать рост, поскольку экономическое и торговое сотрудничество между странами БРИКС демонстрирует значительный прогресс.