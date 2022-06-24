Пекин, 24 июня, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Товарооборот между Китаем и другими странами БРИКС вырос на 12,1% в годовом исчислении и достиг 1,31 трлн юаней (около $195,96 млрд) за первые пять месяцев этого года, передает агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM БРИКС

По данным Главного таможенного управления КНР, этот показатель на 3,8 процентного пункта выше, чем общий рост внешней торговли Китая за тот же период.

БРИКС — это аббревиатура группы развивающихся рынков, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По данным управления, с января по май экспорт Китая в другие четыре страны — члена БРИКС вырос на 18,1% в годовом исчислении, в то время как импорт из них вырос на 6,6%.

Механические и электронные товары, а также трудоемкие товары составили 69,7% китайского экспорта в другие страны БРИКС в стоимостном выражении за пять месяцев, в то время как 76,3% китайского импорта из них составляли энергоносители и сельскохозяйственная продукция, а также металлическая руда.

Торговля между Китаем и другими странами БРИКС в значительной степени дополняет друг друга и, как ожидается, будет поддерживать рост, поскольку экономическое и торговое сотрудничество между странами БРИКС демонстрирует значительный прогресс.