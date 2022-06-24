Каракас, 24 июня, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Давление на Россию со стороны стран НАТО спровоцирует продовольственный и энергетический кризисы. Такое заявление сделал 23 июня венесуэльский депутат Хулио Чавес, член правящей Объединенной социалистической партии Венесуэлы, в беседе с РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венесуэлы

Чавес указал, что целью соглашений по вопросам продовольствия и энергетики, подписанных лидером Венесуэлы Николасом Мадуро в ходе его заграничного турне по странам Африки и Ближнего Востока, является защита страны от будущего кризиса.

«Президент предвосхищает будущий продовольственный и очень острый, обострившийся энергетический кризисы, возникшие в результате агрессии и войны НАТО против России на территории Украины», — пояснил Чавес.

В рамках своего заграничного турне Мадуро посетил Турцию, Алжир, Иран, Кувейт, Катар и Азербайджан. Были подписаны соглашения, направленные на развитие сотрудничества со всеми этими государствами в области поставки энергоносителей, а также в области технологий, финансов, сельского хозяйства и транспорта.

Депутат Чавес отметил, что благодаря соглашениям с другими странами Венесуэла сможет получить необходимое оборудование и сырьё и минимизировать влияние санкций на народ Венесуэлы, позволяя жителям страны повышать уровень благосостояния и производства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению венесуэльского лидера Мадуро, последствия введённых против России санкций ощущают на себе развивающиеся страны, поэтому санкции нужно отменить.