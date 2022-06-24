Москва, 24 июня, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России возросла почти на 10% (на 6359 га) и, по данным на утро 24 июня, составляет 71 322 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Temvremenem.me Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки 23 июня в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 1157 га. На 00:00 мск 24 июня на территории РФ действовало 84 лесных пожара на площади 71 322 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 2365 человек, 252 единицы техники и 44 самолёта и вертолёта. Ещё 95 летательных аппаратов участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзная ситуация с лесными пожарами в настоящее время наблюдается в Чукотском автономном округе (36 026 га), в Якутии (23 833 га) и в Иркутской области (9776 га).

До одной тысячи гектаров леса горит в Хабаровском, Алтайском и Красноярском краях, в Сахалинской и Магаданской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Югре, Туве и Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение прошедших 24 часов сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами ликвидировали на территории России 37 лесных пожаров на общей площади 2118 га.

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