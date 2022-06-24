Москва, 24 июня, 2022, 07:10 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2022 года оборот гостиниц и туристических агентств Москвы увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 24 июня сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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«Выручка гостиниц за первые пять месяцев этого года достигла 36,9 млрд рублей, что в текущих ценах на 35,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Количество чеков, показывающее число клиентов, за это же время составило 6,4 тыс., что на 9,3% больше, чем за те же месяцы прошлого года», — сказал Пуртов.

При этом обороты туристических агентств в период с января по май 2022 года превысили 197,3 млрд рублей, опередив показатели 2021 года на 29,4%. Количество чеков выросло на 34,7% — до 19,8 тыс., отметил чиновник. Среднесуточные обороты сферы гостеприимства в мае составили 1,85 млрд рублей, что на 23,4% больше, чем в апреле. По данным комитета по туризму Москвы, с 30 апреля по 10 мая столицу посетило 1,6 млн туристов, в то время как по итогам аналогичного периода 2021 года этот показатель составил 1,1 млн.