Вильнюс, 24 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Чтобы пресечь перевозку запрещенных товаров из Белоруссии в Литву, на границе будут чаще проверять на рентгене легковые автомобили. Об этом сообщает пресс-служба таможни Литвы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Таможенники наблюдают за историей людей и транспорта, которые ездят в Белоруссии и назад. У нас есть методы, в соответствии с которыми мы можем идентифицировать потенциально рискованные случаи и принять профилактические меры, чтобы пресечь преступления. До сих пор мы использовали рентген для проверки грузовиков, но новые тенденции заставляют нас корректировать методы работы», — сказал глава вильнюсской таможни Арунас Сарулис.

С 20 по 23 июня с помощью рентгена было проверено 183 легковых автомобиля. С момента введения Белоруссией безвизового режима со странами Прибалтики поток машин, которые ездят в Белоруссию из Литвы, увеличился в разы.

Как сообщали ИА REGNUM, ранее литовская таможня усилила контроль над теми, кто часто пересекает литовско-белорусскую границу, для того, чтобы пресечь нелегальный бизнес.