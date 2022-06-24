Минск, 24 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Некоторые белорусские знаменитости в 2020 году получали до $400 тыс. за предательство. Об этом заявил глава БелтелерадиокомпанииИван Эйсмонт в интервьюМарату Маркову на телеканале ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

«Я знаю, что платили артистам и лидерам общественного мнения. Одна дива, я слышал, получила до $ 400 тыс. Это одна из самых громких. Я за руку не ловил… Но в подтверждение этому то, что человеку, который выступал на сцене рядом с ней, тоже предложили деньги. Я этому человеку верю. За написание поста [в соцсетях] одна цифра, за спеть песню — другая цифра, переобулся вообще и пришëл под условное посольство — третья», — заявил Эйсмонт.

Как сообщалоИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 2020 года сторонники оппозиционного кандидатаСветланы Тихановской устроили уличные протесты, в них приняли участие многие известные в республики спортсмены, деятели шоу-бизнеса и журналисты.