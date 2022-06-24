Будапешт, 24 июня 2022, 03:20 — REGNUM Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Евросоюзу следует прекратить политику антироссийских санкций и начать с Москвой переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Об этом он сказал в опубликованном 23 июня интервью агентству Reuters.
По мнению советника главы венгерского правительства, Европа, в конце концов, из-за экономических проблем окажется в этой войне проигравшей стороной. С учётом того, что санкции не смогли нанести экономике России серьёзного урона и остановить конфликт на территории Украины, следует остановить процесс ввода новых антироссийских санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил благодарность Венгрии за поддержку планов ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза и пригласил премьер-министра Виктора Орбана посетить страну.
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