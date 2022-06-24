Будапешт, , 03:20 — REGNUM Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Евросоюзу следует прекратить политику антироссийских санкций и начать с Москвой переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Об этом он сказал в опубликованном 23 июня интервью агентству Reuters.

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

По мнению советника главы венгерского правительства, Европа, в конце концов, из-за экономических проблем окажется в этой войне проигравшей стороной. С учётом того, что санкции не смогли нанести экономике России серьёзного урона и остановить конфликт на территории Украины, следует остановить процесс ввода новых антироссийских санкций.

Балаж Орбан «Мы сейчас наблюдаем, что чем больше санкций мы вводим, тем в худшей форме мы находимся… Так что пришло время подумать о переговорах, прекращении огня и мирной дипломатии».

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил благодарность Венгрии за поддержку планов ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза и пригласил премьер-министра Виктора Орбана посетить страну.

Читайте также: Президент и премьер Италии поддерживают отмену права вето в ЕС

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский пригласил Орбана посетить Киев