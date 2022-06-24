Москва, 24 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В двух районах Москвы после ремонта открываются детские библиотеки. Об этом 24 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Речь идет о детской библиотеке № 104 в Рязанском районе и № 133 в Марьине. В учреждениях заменили мебель, а также закупили современную технику. Ожидается, что на их территории будут проводить интерактивные занятия для детей.

«За последний год только в Юго-Восточном округе столицы обновили 14 читален. Они превратились в современные культурные и творческие пространства, где проходят встречи с писателями, мастер-классы и лекции», — сказала Сергунина.