Тунис, , 03:04 — REGNUM Полиция Туниса арестовала бывшего премьер-министра страны Хамади Джебали по подозрению в отмывании денег, сообщило агентство Reuters со ссылкой на его адвоката Мохтара Джемая.

Флаг Туниса

Члены семьи Джебали заявили, что правоохранительные органы изъяли его телефон, а также телефон его супруги. Адвокат премьер-министра рассказал, что встретил своего подзащитного в следственном изоляторе, в котором содержатся подозреваемые в террористических преступлениях.

По словам юриста, Джебали отказался отвечать на вопросы следователей и объявил голодовку. Кроме того, бывший премьер-министр отверг обвинения против себя и высказал предположение, что его арест имеет политическую подоплеку.

Джебали находился на посту главы правительства Туниса с 2012 по 2013 годы. Он также был одним из бывших лидеров умеренной исламистской партии «Ан-Нахда» (Партия возрождения).

В конце декабря 2021 года в Тунисе арестовали вице-президента партии «Ан-Нахда» Нуреддина Бхири, который пробыл под стражей более двух месяцев.