Москва, 24 июня 2022, 07:20 — REGNUM Жители столицы смогут получить прикладные навыки шитья в рамках Московской недели моды. Об этом 24 июня сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«В выходные обещают настоящую летнюю погоду, поэтому приглашаем всех провести эти дни на площадках яркого и неповторимого фестиваля «Модная столица», который проводится в рамках Московской недели моды», — сказано в сообщении оргкомитета.
Отмечается, что на Тверской площади для гостей фестиваля будут организованы лекции о дизайне и стиле, а также истории костюмов разных эпох. Помимо этого, в развлекательную программу включены мастер-классы, лекции и концерты. На площади Революции в Москве посетителей мастер-классов обучат делать выкройки для футболки, капсульную коллекцию для куклы, коллаж с элементами вышивки и дизайнерские шляпы из крафтовой бумаги.
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