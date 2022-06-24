Москва, , 07:20 — REGNUM Жители столицы смогут получить прикладные навыки шитья в рамках Московской недели моды. Об этом 24 июня сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Юные художники разукрашивают футболки для росгвардейцев Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России»

«В выходные обещают настоящую летнюю погоду, поэтому приглашаем всех провести эти дни на площадках яркого и неповторимого фестиваля «Модная столица», который проводится в рамках Московской недели моды», — сказано в сообщении оргкомитета.

Отмечается, что на Тверской площади для гостей фестиваля будут организованы лекции о дизайне и стиле, а также истории костюмов разных эпох. Помимо этого, в развлекательную программу включены мастер-классы, лекции и концерты. На площади Революции в Москве посетителей мастер-классов обучат делать выкройки для футболки, капсульную коллекцию для куклы, коллаж с элементами вышивки и дизайнерские шляпы из крафтовой бумаги.

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