Москва, 24 июня, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Жители столицы смогут получить прикладные навыки шитья в рамках Московской недели моды. Об этом 24 июня сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

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«В выходные обещают настоящую летнюю погоду, поэтому приглашаем всех провести эти дни на площадках яркого и неповторимого фестиваля «Модная столица», который проводится в рамках Московской недели моды», — сказано в сообщении оргкомитета.

Отмечается, что на Тверской площади для гостей фестиваля будут организованы лекции о дизайне и стиле, а также истории костюмов разных эпох. Помимо этого, в развлекательную программу включены мастер-классы, лекции и концерты. На площади Революции в Москве посетителей мастер-классов обучат делать выкройки для футболки, капсульную коллекцию для куклы, коллаж с элементами вышивки и дизайнерские шляпы из крафтовой бумаги.