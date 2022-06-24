Кабул, , 03:02 — REGNUM Не менее 12 детей погибли в результате заморозков и снегопада в провинции Кунар на востоке Афганистана, сообщает агентство Bakhtar.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, снегопад обрушился на район Югал. Официально подробностей произошедшего не сообщалось. Однако агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев уточнило, что погибшие были из семей кочевников, которые пасли скот в горах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее не менее 400 человек погибли в результате наводнений в Афганистане. Отмечалось, что больше всего пострадали провинции Кабул, Панджшер, Хост, Пактия и Нангархар.