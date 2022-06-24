Минск, , 12:42 — REGNUM В последние месяцы многие белорусские банки сообщали о продлении срока действия своих пластиковых карточек. Это значит, что держателям карт за новым «пластиком» идти не нужно, а старой карточкой можно пользоваться ещё несколько лет. Об этом сообщает издание Office Life.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Впервые пользоваться карточками с истекшим сроком действия белорусам разрешили во время пандемии коронавируса. Сейчас проблема ковида не стоит так остро, однако есть сложности с изготовлением чипов, которые используются для заготовок банковских платежных карточек (микропроцессор стандарта EMV).

Среди ведущих поставщиков чипов для заготовок карточек во всем мире — Россия, Китай, Южная Корея, Франция. И если поставки из Европы затруднены санкциями, то азиатские производители ещë в предыдущие годы сокращали производство из-за пандемии. В России же чипы для банковских карт выпускает пока что только один завод — «Микрон». Но его производственные мощности ограничены, в том числе из-за проблем с поставками сырья и исходных материалов.